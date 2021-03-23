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الحصاد (2021/3/22)

سلطت إيمان عياد في ملفات الحصاد بتاريخ (2021/3/22) الضوء على تطورات الملف اليمني بعد إعلان السعودية مبادرة لوقف إطلاق النار، وبحثت ردة فعل جماعة الحوثي على المبادرة،