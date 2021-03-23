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الانتخابات الإسرائيلية واتفاقات السلام مع دول عربية

ينقسم الشارع الإسرائيلي بين من يرى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستغل توقيع اتفاقيات سلام مع دول عربية للفوز في الانتخابات، وبين من يقول إنه أنجز ما لم يتمكن أي زعيم إسرائيلي من تحقيقه.