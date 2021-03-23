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الإسرائيليون يواصلون الاقتراع في رابع انتخابات برلمانية

يواصل الناخبون في إسرائيل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تعد الرابعة في غضون أقل من عامين، لاختيار أعضاء الكنيست. وتجري الانتخابات وسط إجراءات أمن مشددة.
23/3/2021
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