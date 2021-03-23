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استمرار الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار

أعلنت منظمات مسلحة تابعة للأقليات القومية في ميانمار انسحابها من أي حوار مع الحكومة، وتقوم تلك المنظمات بحماية المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، والتي دخلت أسبوعها الثامن.