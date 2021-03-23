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01:57
أول قبطانة في تركيا
سيدة تتحدى القباطنة الرجال في أعالي البحار، غيزام توران هي أول تركية تمضي ساعات عملها خلف دفة السفينة في قوات خفر السواحل التركية.
23/3/2021
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