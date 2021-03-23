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أفغانستان.. مسار الدوحة مرجعية لمؤتمرات السلام

أفاد مصدر في لجنة المصالحة الأفغانية للجزيرة بأنه سيتم إرسال رؤية توافقية لكافة الأطراف الأفغانية الموجودة في كابل، ردا على مقترحات المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد فيما يتعلق بمسار السلام الأفغانية.