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03:08
أفغانستان.. سوق سوداء لتجارة الأعضاء والخطف مقابل الفدية
تنشط في أفغانستان سوق سوداء في مجالات مختلفة، منها تجارة الأعضاء، وتجارة المخدرات، والخطف من أجل الفدية. أوردت تقارير صحفية أن أكثر من ألف شخص باعوا كُلاهم في إحدى القرى خلال السنوات الماضية.
23/3/2021
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