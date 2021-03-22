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وسائل إعلام سعودية: التحالف دمّر تجميع صواريخ باليستية بمعسكر للحوثيين في صنعاء

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن التحالف السعودي الإماراتي دمّر معامل تجميع صواريخ باليستية ومسيّرات في معسكر سلاح الصيانة التابع لجماعة الحوثي في صنعاء.
22/3/2021
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