22:51

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/22)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/22) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع التحقيق الجديد لبرنامج “ما خفي أعظم” والذي يحمل عنوان “داخل الخط الأحمر” كما رصدت الغضب العراقي من استمرار تراجع الدينار.