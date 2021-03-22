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معالم الانتخابات الإسرائيلية تشكل حسب انتماءات المجتمع الإسرائيلي

من مشارق الأرض ومغاربها، استقطبت إسرائيل يهود العالم على اختلاف أعراقهم وأصولهم. هذا الخليط المتنوع ساهم أيضا في رسم معالم بنية إسرائيل السياسية، وهي تنقسم بين علمانيين ومتدينين، وبين شرقيين وغربيين.