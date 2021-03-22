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مبادرة سعودية لإنهاء الحرب في اليمن

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، تشمل وقفا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وتستند إلى المرجعيات الدولية ومخرجات الحوار اليمني الشامل.