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ما خفي أعظم يكشف الجريمة المنظمة بحق النشطاء والقيادات المجتمعية داخل الخط الأخضر

كشف برنامج “ما خفي أعظم” في تحقيقه الجديد ملف الجريمة المنظمة وعمليات الاغتيال والقتل التي تتم بحق نشطاء وقيادات مجتمعية ومواطنين داخل المناطق العربية “الخط الأخضر” في إسرائيل.
21/3/2021
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