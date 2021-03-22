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للقصة بقية- الجزائر وفرنسا ذاكرة الاستعمار

سلطت حلقة (2021/3/22) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على اتهام الجزائر لفرنسا بمحاولة طمس جرائمها، وحقيقة الثورة التي أدت إلى خروجها واستقلال الجزائر، بعد صدور تقرير فرنسي عن الذاكرة الجزائرية.