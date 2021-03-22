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50:32
للقصة بقية- الجزائر وفرنسا ذاكرة الاستعمار
سلطت حلقة (2021/3/22) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على اتهام الجزائر لفرنسا بمحاولة طمس جرائمها، وحقيقة الثورة التي أدت إلى خروجها واستقلال الجزائر، بعد صدور تقرير فرنسي عن الذاكرة الجزائرية.
22/3/2021
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