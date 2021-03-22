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في عيد النيروز.. طهران وواشنطن تتشبثان بموقفيهما بشأن حل الملف النووي

لم يفوت المرشد الإيراني علي خامنئي فرصة تهنئة الإيرانيين بحلول عيد النيروز دون أن يطمئنهم بأن العقوبات الأميركية على بلادهم فشلت، وينصح الإدارة الأميركية بالقبول بشروط طهران للعودة للاتفاق النووي