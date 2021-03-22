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سوريا.. 7 قتلى وإصابة آخرين في قصف مدفعي لقوات النظام على مستشفى مدينة الأتارب

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأن 7 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون نتيجة قصف مدفعي شنته قوات النظام على مستشفى مدينة الأتارب بريف حلب الغربي. وأوضح أن القصف أسفر عن دمار كبير في المستشفى وأدى لتوقفه عن العمل.
21/3/2021
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