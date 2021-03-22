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سوريا.. 7 قتلى وإصابة آخرين في قصف مدفعي لقوات النظام على مستشفى مدينة الأتارب

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأن 7 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون نتيجة قصف مدفعي شنته قوات النظام على مستشفى مدينة الأتارب بريف حلب الغربي. وأوضح أن القصف أسفر عن دمار كبير في المستشفى وأدى لتوقفه عن العمل.