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سجال حاد بين الحريري وعون يبدد الآمال بتشكيل حكومة قريبا

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إن الرئيس ميشال عون أرسل إليه تشكيلة حكومية مقترحة تجعل الثلث المعطل من نصيب فريقه السياسي، لكنه أبلغه رفضه إياها، ونفت الرئاسة ذلك.