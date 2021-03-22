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02:28

جائحة كورونا رفعت أعداد العاطلين وزادت صعوباتهم المعيشية في اليابان

أظهرت إحصاءات رسمية في اليابان أن 1 من بين كل 6 مواطنين يعيش في فقر نسبي، أي أن دخله يقل عن نصف متوسط الأجور، وقد زادت جائحة كورونا تردي أوضاع هؤلاء.
22/3/2021
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