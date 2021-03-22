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تركيا تعلن تطوير أنظمة مراقبة واستهداف محلية في طائراتها المسيرة

أعلنت تركيا أخيرا تطويرها أنظمة مراقبة واستهداف محلية سيتم استخدامها في طائراتها المسيرة. ويأتي الإعلان عقب قرار للحكومة الكندية في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعليق تصدير الأنظمة إلى تركيا.