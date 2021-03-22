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بريطانيا.. قلق بشأن تأثير جائحة كورونا على الصحة العقلية والنفسية

يشعر كثير من البريطانيين بالقلق إزاء تأثير وباء كورونا على صحتهم النفسية، حيث تشير الدراسات الأولية إلى وجود ارتباط بين الصحة العقلية والأوضاع التي تدهورت جراء تداعيات كورونا.
22/3/2021
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