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الرئاسة الأفغانية: وزير الدفاع الأميركي أكد دعم واشنطن لكابل

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن توقيت سحب القوات الأميركية من أفغانستان لم يحسم بعد، وأن القرار منوط بالرئيس جو بايدن.