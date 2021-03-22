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الدبكة الفلسطينية تكسر قيد إعاقة السمع والنطق

بحركات منسجمة مع إيقاع الأغاني الشعبية كسرت فرقة استعراضية فلسطينية قيد إعاقة السمع والنطق، وانطلقت إلى الشهرة من خلال ممارسة الدبكة.