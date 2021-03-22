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56:48

الحصاد (2021/3/21)

تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/3/21) المواضيع: تحقيق جديد لما خفي أعظم يكشف للمرة الأولى شهادات ضحايا الجريمة المنظمة داخل الخط الأخضر. قوات النظام السوري تقصف مستشفى في مدينة الأتارب بريف حلب.
21/3/2021
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