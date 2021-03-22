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04:29
الأمن الدوائي.. فيروس كورونا حرب بلا أسلحة
بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، أصبح الحديث عن الأمن الدوائي أمرا ملحا، وتقترح مصر إنشاء هيئة عربية للصناعات الدوائية لتنسيق الجهود على هذا الصعيد لأن الصناعات الدوائية تعد أحد مقومات الأمن القومي.
21/3/2021
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