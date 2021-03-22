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أوستن من أفغانستان: سحب القوات الأميركية من اختصاص الرئيس بايدن

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن مسألة سحب القوات الأميركية من أفغانستان من اختصاص الرئيس الأميركي جو بايدن، جاء ذلك خلال محادثات أجراها مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابل لم يعلن عنها مسبقا.