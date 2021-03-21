search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
23:38
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/21)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/21) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الاحتفال بعيد الأم في الوطن العربي. كما رصدت التفاعل والضجة بعد القرار الفرنسي القاضي بمنع الذبح الحلال على المسلمين هناك.
21/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
ما وراء الخبر- الجيش اليمني يؤكد تقدمه ضد الحوثيين.. ما الأهمية الإستراتيجية لذلك؟
play
26:35
ما وراء الخبر.. لماذا تصر إثيوبيا على ملء سد النهضة متجاهلة مخاواف مصر والسودان؟
play
26:56
ما وراء الخبر-المبعوث الأميركي لإيران يؤكد تمسك بلاده بالمفوضات
play
26:38
ما وراء الخبر.. ما أبرز التحديات التي تواجه لقاء موسكو بشأن أفغانستان؟
play
27:16
مقاطع حول هذه القصة
ما وراء الخبر- الجيش اليمني يؤكد تقدمه ضد الحوثيين.. ما الأهمية الإستراتيجية لذلك؟
play
26:35
ما وراء الخبر.. لماذا تصر إثيوبيا على ملء سد النهضة متجاهلة مخاواف مصر والسودان؟
play
26:56
ما وراء الخبر-المبعوث الأميركي لإيران يؤكد تمسك بلاده بالمفوضات
play
26:38
ما وراء الخبر.. ما أبرز التحديات التي تواجه لقاء موسكو بشأن أفغانستان؟
play
27:16
المزيد من حوارية
ما وراء الخبر- الجيش اليمني يؤكد تقدمه ضد الحوثيين.. ما الأهمية الإستراتيجية لذلك؟
الجيش اليمني يؤكد تقدمه ضد الحوثيين في مأرب وتعز وحجة.. ما الأهمية الإستراتيجية لذلك؟
بين نفي وتأكيد.. هل حظرت فرنسا الذبح الحلال؟
أبو تريكة شخصية الأسبوع ومأساة مستشفى السلط حدثه الأبرز
الأكثر قراءة
في الذكرى الـ17 لاستشهاده.. كيف تجرأت إسرائيل على اغتيال الشيخ أحمد ياسين؟
الاستخبارات الصينية.. كيف تُحول شعبا بأكمله إلى جواسيس؟
الصفدي: الاتفاقية لا تسمح للقوات الأميركية بالقتال في الأردن.. والعرموطي: تنتهك سيادة المملكة
مدرسة “1337” أو النخبة المغربية.. مؤسسة تعليم البرمجة التي تعتمد طرقا جديدة في مناهجها الدراسية