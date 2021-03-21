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23:38

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/21)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/21) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الاحتفال بعيد الأم في الوطن العربي. كما رصدت التفاعل والضجة بعد القرار الفرنسي القاضي بمنع الذبح الحلال على المسلمين هناك.
21/3/2021
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