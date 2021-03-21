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ميانمار.. الشباب يتصدرون مشهد الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري

قالت “جمعية المساعدة المستقلة للسجناء السياسيين” إنها تحققت منذ بداية الاحتجاجات في ماينمار مطلع فبراير/شباط الماضي من مقتل 235 شخصا على الأقل بسبب إطلاق السلطات النار على المتظاهرين.