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02:38

ميانمار.. الشباب يتصدرون مشهد الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري

قالت “جمعية المساعدة المستقلة للسجناء السياسيين” إنها تحققت منذ بداية الاحتجاجات في ماينمار مطلع فبراير/شباط الماضي من مقتل 235 شخصا على الأقل بسبب إطلاق السلطات النار على المتظاهرين.
21/3/2021
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