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منذ تفشي كورونا.. زيادة في معدلات الجرائم ضد الأميركيين من أصول آسيوية

سلطت الجريمة التي وقعت في ولاية جورجيا وذهب ضحيتها أميركيون من أصول آسيوية، الضوء على زيادة معدلات جرائم الكراهية بالولايات المتحدة ضد أصحاب الأصول الآسيوية منذ تفشي جائحة كورونا،