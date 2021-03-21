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مركز لتدريب الشباب على العمل الحر عبر الإنترنت في الشمال السوري

يواجه طلاب الجامعات في الشمال السوري مشكلات عديدة في مواصلة مسارهم الدراسي نظرا للظروف المعيشية في تلك المناطق، مما دفعهم للبحث عن مشروعات تؤمن لهم فرص عمل تساعدهم في توفير نفقات الدراسة.