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شغف العراقيين بالشعر لم يتراجع رغم كل ما مرّت به بلادهم

رغم كل ما مرّ به العراق من أزمات في العقدين الماضيين، لم يتراجع ولع العراقيين وشغفهم بالشعر. وتعدّ العاصمة بغداد موطنا أصيلا للشعر، ويزخر تاريخ العرب والإسلام بأسماء لامعة لشعراء عراقيين.