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سوريا.. قتلى وجرحى في قصف للنظام على مستشفى بريف حلب

قالت مصادر طبية محلية سورية إن 6 أشخاص -بينهم طفل وامرأة- قتلوا وأصيب 17 نتيجة قصف استهدف مستشفى الأتارب الجراحي في سوريا، القصف ناتج عن قذائف مدفعية أطلقتها قوات النظام .