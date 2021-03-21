search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
01:32
سوريا.. قتلى وجرحى في قصف للنظام على مستشفى بريف حلب
قالت مصادر طبية محلية سورية إن 6 أشخاص -بينهم طفل وامرأة- قتلوا وأصيب 17 نتيجة قصف استهدف مستشفى الأتارب الجراحي في سوريا، القصف ناتج عن قذائف مدفعية أطلقتها قوات النظام .
21/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الدبكة الفلسطينية تكسر قيد إعاقة السمع والنطق
play
02:02
معالم الانتخابات الإسرائيلية تشكل حسب انتماءات المجتمع الإسرائيلي
play
02:25
وسائل إعلام سعودية: التحالف دمّر تجميع صواريخ باليستية بمعسكر للحوثيين في صنعاء
play
02:41
الرئاسة الأفغانية: وزير الدفاع الأميركي أكد دعم واشنطن لكابل
play
02:28
مقاطع حول هذه القصة
الدبكة الفلسطينية تكسر قيد إعاقة السمع والنطق
play
02:02
معالم الانتخابات الإسرائيلية تشكل حسب انتماءات المجتمع الإسرائيلي
play
02:25
وسائل إعلام سعودية: التحالف دمّر تجميع صواريخ باليستية بمعسكر للحوثيين في صنعاء
play
02:41
الرئاسة الأفغانية: وزير الدفاع الأميركي أكد دعم واشنطن لكابل
play
02:28
المزيد من التقارير الإخبارية
الدبكة الفلسطينية تكسر قيد إعاقة السمع والنطق
معالم الانتخابات الإسرائيلية تشكل حسب انتماءات المجتمع الإسرائيلي
وسائل إعلام سعودية: التحالف دمّر تجميع صواريخ باليستية بمعسكر للحوثيين في صنعاء
الرئاسة الأفغانية: وزير الدفاع الأميركي أكد دعم واشنطن لكابل
الأكثر قراءة
في الذكرى الـ17 لاستشهاده.. كيف تجرأت إسرائيل على اغتيال الشيخ أحمد ياسين؟
الاستخبارات الصينية.. كيف تُحول شعبا بأكمله إلى جواسيس؟
الصفدي: الاتفاقية لا تسمح للقوات الأميركية بالقتال في الأردن.. والعرموطي: تنتهك سيادة المملكة
مدرسة “1337” أو النخبة المغربية.. مؤسسة تعليم البرمجة التي تعتمد طرقا جديدة في مناهجها الدراسية