01:57

حرب اليمن.. حرب استنزاف في جميع الجبهات

يستحيل الحسم العسكري في اليمن، فتتحول المعارك إلى حرب استنزاف في جميع الجبهات، حيث يخوض الجيش اليمني والحوثيون بمحافظة حجة ما يمكن وصفها بمعركة وجود وسيطرة.