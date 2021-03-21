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تحقيق للجزيرة يكشف مواصلة إثيوبيا الاستعداد لتعبئة سد النهضة للمرة الثانية

كشف تحقيق استقصائي أعدته غرفة أخبار الجزيرة استند لصور للأقمار الاضطناعية أن السلطات الإثيوبية تواصل التحضير لتعبئة سد النهضة للمرة الثانية، وهو ما أثار غضب دولتي المصب السودان ومصر،