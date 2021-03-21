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بعد خسارة الوظيفة.. أم أردنية تكافح لتعول عائلتها

تمثل الشابة الأردنية ساجدة أسعد قصة كفاح بعدما خسرت وظيفتها أثناء الجائحة وهي التي تعول طفلا وحيدا. لكنها سجلت حكاية تحد رغم المصاعب.