search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:09
بعد خسارة الوظيفة.. أم أردنية تكافح لتعول عائلتها
تمثل الشابة الأردنية ساجدة أسعد قصة كفاح بعدما خسرت وظيفتها أثناء الجائحة وهي التي تعول طفلا وحيدا. لكنها سجلت حكاية تحد رغم المصاعب.
21/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
شغف العراقيين بالشعر لم يتراجع رغم كل ما مرّت به بلادهم
play
02:32
انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتوظيف أزمة كورونا في معركته الانتخابية
play
02:32
إثيوبيا تعتبر إشراك الرباعية خدعة لتقويض حقوقها المائية
play
01:40
السودان يدعو إلى وقف أي إجراءات أحادية بشأن تعبئة بحيرة سد النهضة
play
01:24
مقاطع حول هذه القصة
شغف العراقيين بالشعر لم يتراجع رغم كل ما مرّت به بلادهم
play
02:32
انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتوظيف أزمة كورونا في معركته الانتخابية
play
02:32
إثيوبيا تعتبر إشراك الرباعية خدعة لتقويض حقوقها المائية
play
01:40
السودان يدعو إلى وقف أي إجراءات أحادية بشأن تعبئة بحيرة سد النهضة
play
01:24
المزيد من التقارير الإخبارية
شغف العراقيين بالشعر لم يتراجع رغم كل ما مرّت به بلادهم
انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتوظيف أزمة كورونا في معركته الانتخابية
إثيوبيا تعتبر إشراك الرباعية خدعة لتقويض حقوقها المائية
السودان يدعو إلى وقف أي إجراءات أحادية بشأن تعبئة بحيرة سد النهضة
الأكثر قراءة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح يوميا؟
طه ياسين رمضان.. هكذا كانت ملاحقة النائب الأول لصدام حسين واعتقاله ومحاكمته ثم إعدامه
متى يحين الأجل المحتوم لمحطة الفضاء الدولية؟ وأين مثواها الأخير؟
ترى فيها تهديدا لنسيجها الاجتماعي.. تركيا تنسحب من اتفاقية أوروبية لمنع العنف ضد المرأة