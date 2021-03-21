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بسبب البطالة الناجمة عن كورونا.. إقبال على العمل بالمطاعم المتنقلة في ماليزيا

يتوقع مسؤولون حكوميون في ماليزيا ارتفاع نسبة الإقبال على العمل في مجال المطاعم المتنقلة، مع تزايد نسب البطالة بسبب جائحة كورونا، وتصنف الحكومة هذه المطاعم ضمن المشاريع الصغيرة التي تستحق الدعم.