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انهيار العملة والحرب والنزوح أهم أسباب حالة الفقر في سوريا

الحرب المستمرة والنزوح من مكان إلى مكان وانهيار العملة وأخيرا وككل العالم كورونا معطيات لا بد أن تفضي إلى نتيجة واحدة في بلد مثل سوريا هي الفقر والجوع، مؤشر خطير على تدهور الأوضاع الإنسانية.