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انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتوظيف أزمة كورونا في معركته الانتخابية

بنفسه يستقبل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاحات كورونا لدى وصولها ولا يفوت فرصة للتباهي بفائض اللقاحات التي وفرها لإسرائيل، صور دأب نتنياهو على الترويج لها ليستغلها في حملته الانتخابية.