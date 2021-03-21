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الكويت.. مخاوف من تداعيات سلبية على الطاقة المتجددة بعد إلغاء مشاريع

يخشى مختصون من تداعيات قرار الحكومة الكويتية بإلغاء محطة الدبدبة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي اتخذته في العام الماضي، يأتي ذلك مع توقعات بزيادة الطلب على الطاقة.