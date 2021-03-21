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السودان يدعو إلى وقف أي إجراءات أحادية بشأن تعبئة بحيرة سد النهضة

جدد السودان دعوته لضرورة التوصل إلى اتفاق بين بلاده ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وأن يضطلع الاتحاد الأفريقي بدور في حثّ إثيوبيا على وقف أي إجراءات أحادية تخص ملء بحيرة السد.