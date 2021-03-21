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الحكومة الفلسطينية تبدأ عمليات تطعيم المواطنين ضد كورونا

بدأت السلطات الفلسطينية تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا للمواطنين، حيث منحت الأولوية للطواقم الطبية وكبار السن، وذلك بعد أن تلقت 60 ألف جرعة من لقاحي أسترازينيكا وفايزر>