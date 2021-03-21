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الحصاد (2021/3/20)

تابعت إيمان عياد في الحصاد (2021/3/20) العديد من المواضيع كان من أبرزها: كشف تحقيق للجزيرة صور أقمار اصطناعية تكشف الاستعدادات للتعبئة الثانية في سد النهضة، ثم اشتداد معارك تعز ومأرب في اليمن.
20/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202112:48 AM (مكة المكرمة)
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