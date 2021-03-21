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الانتخابات الإسرائيلية.. الناخبون يتوجهون 4 مرات إلى صناديق الاقتراع في أقل من عامين

تعددت الأسباب التي دفعت الناخب الإسرائيلي إلى خوض جولة انتخابات رابعة خلال عامين، منها طريقة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية، وفشل خصوم بنيامين نتنياهو السياسيين في طرح بديل جديد.