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احتجاجات بسبب قيود جائحة كورونا.. كيف تخرج أوروبا من المأزق؟

نقلت صحيفة التايمز عن مصادر في الحكومة البريطانية قلقها من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في دول أوروبية، مما يهدد بوصول موجة جديدة من الجائحة إلى المملكة المتحدة.