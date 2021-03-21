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إثيوبيا تعتبر إشراك الرباعية خدعة لتقويض حقوقها المائية

لم تعلق إثيوبيا على تحقيق الجزيرة الاستقصائي لموضوع ملء السد، أما قضية التعبئة الثانية للسد قال عضو الفريق الإثيوبي المفاوض إبراهيم إدريس إن المقترح يعتبر خدعة الهدف منه تقويض حقوق بلاده المائية.
21/3/2021
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