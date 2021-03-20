02:16

من مخلفات الخشب والمناجر.. تحف فنية سياحية

نجح النجار الأردني مروان صالح في تدوير مخلفات الخشب والمناجر المنتشرة في مدينة العقبة الساحلية وصنع تحفا فنية سياحية على شكل قوارب متعددة الأحجام والأشكال.