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26:38
ما وراء الخبر-المبعوث الأميركي لإيران يؤكد تمسك بلاده بالمفوضات
ناقشت حلقة (2021/3/19) من برنامج “ما وراء الخبر” تأكيد المبعوث الأميركي إلى إيران رغبة بلاده في إجراء حوار مع طهران وفق ما يرضيها، واصفا عقوبات بلاده على إيران بالفاشلة.
19/3/2021
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