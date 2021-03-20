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ما وراء الخبر-المبعوث الأميركي لإيران يؤكد تمسك بلاده بالمفوضات

ناقشت حلقة (2021/3/19) من برنامج “ما وراء الخبر” تأكيد المبعوث الأميركي إلى إيران رغبة بلاده في إجراء حوار مع طهران وفق ما يرضيها، واصفا عقوبات بلاده على إيران بالفاشلة.