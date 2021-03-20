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لأنها تعز.. موقع إستراتيجي ومكانة سياسية في المعادلة اليمنية

قال مصدر عسكري يمني إن الجيش حقق تقدما على حساب الحوثيين في جبهة الشقْب شرق تعز، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. ولم يعلق الحوثيون على ما دار في تلك الجبهة أو باقي الجبهات بتعز.