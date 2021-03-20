search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
25:24
فوق السلطة 225–من دفع ضاحي خلفان للإساءة إلى السعودية؟
تناولت حلقة (2021/3/19) من برنامج “فوق السلطة” مواضيعها بالعناوين التالية: دية فلويد 27 مليون دولار فكم دية الشعب السوري؟ بايدن عن بوتين: أعتقد أنه قاتل وهو لا يملك روحا.
19/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
المرصد- أوبرا وينفري تعيد الألق للمقابلات التلفزيونية
play
23:32
فوق السلطة 224– أميركا تدعم السعودية وتنزه الحوثيين
play
25:28
حياة ذكية.. هواوي تطلق هاتفها المطوي الجديد وناسا تعلن عن حديقتها بزمن الكورونا
play
20:59
خارج النص- كتاب زفرات
play
21:13
مقاطع حول هذه القصة
المرصد- أوبرا وينفري تعيد الألق للمقابلات التلفزيونية
play
23:32
فوق السلطة 224– أميركا تدعم السعودية وتنزه الحوثيين
play
25:28
حياة ذكية.. هواوي تطلق هاتفها المطوي الجديد وناسا تعلن عن حديقتها بزمن الكورونا
play
20:59
خارج النص- كتاب زفرات
play
21:13
المزيد من أخرى
27 مليون دولار دية الأميركي فلويد.. فكم دية ضحايا الكيمياوي والبراميل في سوريا؟
المرصد- أوبرا وينفري تعيد الألق للمقابلات التلفزيونية
ساعتان للتاريخ.. أوبرا وينفري تعيد الألق للمقابلات التلفزيونية بعد حوار الأمير هاري وميغان
فوق السلطة 224– أميركا تدعم السعودية وتنزه الحوثيين
الأكثر قراءة
طه ياسين رمضان.. هكذا كانت ملاحقة النائب الأول لصدام حسين واعتقاله ومحاكمته ثم إعدامه
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح يوميا؟
بريطانيا تعلن تطعيم نصف سكانها البالغين.. احتجاجات في فرنسا وألمانيا ضد الإغلاق والهواجس تتجدد من "أسترازينيكا"
حظر الذبح الحلال.. رسالة سيئة ترفضها المساجد الكبرى بفرنسا