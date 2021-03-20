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فوق السلطة 225–من دفع ضاحي خلفان للإساءة إلى السعودية؟

تناولت حلقة (2021/3/19) من برنامج “فوق السلطة” مواضيعها بالعناوين التالية: دية فلويد 27 مليون دولار فكم دية الشعب السوري؟ بايدن عن بوتين: أعتقد أنه قاتل وهو لا يملك روحا.