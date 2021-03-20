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فرنسا.. إغلاق لبعض المحافظات وإبقاء المدارس ومحال المواد الأساسية مفتوحة

بدأ في باريس و16 محافظة فرنسية أخرى إغلاق شامل لمدة 4 أسابيع، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقررت الحكومة الإبقاء على المدارس والمحال التي تبيع المواد الأساسية مفتوحة.