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رغم تواصل محاكمته في ملفات الفساد.. نتنياهو يقود إسرائيل لانتخابات برلمانية

يقود بنيامين نتنياهو إسرائيل إلى رابع انتخابات برلمانية في غضون عامين، في الوقت الذي تتواصل فيه محاكمته في 3 ملفات فساد وتهم بالرشوة وخيانة الأمانة، لكن أنصاره يرون أن التهم ضده ملفقة.