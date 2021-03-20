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تمكين المرأة.. بين إشراكها في اتخاذ القرار وتعرضها للانتهاكات

مؤشرات متضاربة يقدمها العالم حول مشاركة المرأة، فقد أدت امرأة مسلمة اليمين رئيسة لتنزانيا، وفعلت أخرى الأمر ذاته بسنغافورة. في المقابل، تشير تقارير إلى ما تعانيه المرأة من تمييز وإجراءات تعسفية.